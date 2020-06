Zeno Colò omaggiato con un francobollo celebrativo

Il prossimo 30 giugno il ministero dello Sviluppo Economico farà uscire per il tramite degli sportelli filatelici e postali di Poste Italiane un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport“ dedicato a Zeno Colò, nel centenario della nascita (avvenuta esattamente in questo giorno a Cutigliano, un paesino del pistoiese nel 1920, col decesso verificatosi a San Marcello Pistoiese il 12 maggio 1993).

Lo sportivo sarà ricordato con una tariffa del costo di 1,10 euro relativo al valore alla Posta4 identificata dalla lettera “B” per il peso di primo porto, ovvero la spedizione di una lettera semplice fino ai venti grammi di peso.

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Zeno Colò con gli sci in spalla: sullo sfondo scenari montani stilizzati in cui si intravede la silhouette di uno sciatore impegnato in una discesa nella cosiddetta posizione “a uovo”, di cui fu il precursore.

Zeno Colò, che è stato uno degli sciatori più vincenti di tutti i tempi per lo sci alpino italiano, fu vincitore di tre mondiali negli anni cinquanta e di un’olimpiade, primatista mondiale del chilometro lanciato. Il francobollo curato dal bozzettista Fabio Abbati e stampato come sempre dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avrà una tiratura di quattrocentomila esemplari in formato adesivo e racchiuso in fogli da quarantacinque pezzi.

Seguendo le linee guida volute dal ministero, vedremo la vignetta solo quel giorno, quando Poste Italiane realizzerà anche il tradizionale bollo del primo giorno (verosimilmente in dotazione nella stessa città di nascita) assieme agli altri prodotti correlati, come il bollettino descrittivo.