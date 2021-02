World Nutella Day: per la Giornata della Nutella, arriva la moneta speciale da 5 euro

La Nutella rappresenta motivo d’orgoglio nazionale. In tutto il mondo, la nota crema spalmabile alle nocciole è diventata un simbolo al punto da avere una giornata mondiale dedicata, il World Nutella Day. Ma non è tutto: l’Italia per omaggiare il noto prodotto alimentare produrrà in edizione limitata delle monete da 5 euro che si aggiungerà alle collezioni con gli altri migliaia di vasetti in edizione limitata realizzati in tutti questi anni.

I collezionisti vanno letteralmente a caccia di cimeli dedicati alla Nutella. La moneta in particolare, premia tutte le eccellenze italiane, tra cui anche il prodotto della Ferrero. La moneta con il vasetto di Nutella sarà disponibile in tre versioni di colore (verde, bianco e rosso). Sul fronte della moneta troviamo il vasetto, mentre sul retro, c’è raffigurato lo stabilimento del Gruppo Ferrero di Alba.

World Nutella Day: la moneta speciale da 5 euro

La presentazione verrà fatta ufficialmente domani, ma già circolano da alcuni giorni le immagini di quella che sarà la famosa moneta da collezione. L’invenzione della Nutella risale al 1964, mentre la giornata commemorativa è stata introdotta per la prima volta nel 2007. Il merito della giornata della Nutella è da attribuire ad una blogger americana Sara Rosso che ha voluto riunire la community di appassionati.

Ad esempio, lo scorso anno, durante il World Nutella Day, la parola Nutella è stata menzionata letteralmente sui social network ogni mezzo secondo. Sul sito ufficiale della crema spalmabile Ferrero, sono presenti idee e novità per omaggiarla, tra cui scrivere una canzone o una poesia, o addirittura inventare nuove ricette.

Di fatto, basta cercare su Google, ad esempio, una qualsiasi ricetta che se ne trova sempre la corrispettiva variante alla Nutella: che sia una pizza, o un dolce, o un pandoro, piuttosto che un piatto di pasta (strano, ma anche la pasta alla Nutella esiste). Domani l’hashtag da utilizzare per condividere le idee è #WorldNutellaDay.