Un terribile omicidio si è verificato questo pomeriggio 16 novembre a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo, dove un uomo avrebbe ucciso il figlioletto di 10 anni. Al momento sono poche le notizie che si hanno su questo dramma che ha colpito la piccola comunità laziale. Pare che il bimbo sia stato trovato con una ferita alla gola, forse inferta con un coltello da cucina. Ad ucciderlo sarebbe stato un uomo come già detto, ovvero il padre del bimbo, che già da tempo aveva ricevuto dal Tribunale un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e al figlio per pregressi problemi familiari.

Questa mattina l’uomo si sarebbe allontanato da un ospedale della Capitale dove era in cura in quanto ricoverato per Covid-19 e si sarebbe recato a casa. Qui avrebbe trovato il figlio, uccidendolo. Al momento del dramma la mamma dell’infante pare non fosse in casa, per cui non avrebbe assistito alla scena. La donna si trova in stato di shock. Sul caso indagano i carabinieri di Vetralla. Tante e infondate le notizie che si sono diffuse sin da quando si è sparsa la notizia.

Padre arrestato

Il papà del bimbo, un 44enne polacco, è stato arrestato e tradotto in caserma per poter essere interrogato. La sua posizione, come spiega Fanpage, è al vaglio degli investigatori. Inizialmente si era diffusa la voce che fossero stati chiamati i Vigili del Fuoco per una fuga di gas dall’appartamento, e questi ultimi entrando avrebbero trovato il bimbo morto.

Notizie più precise sono arrivate allorquando i cronisti, assiepati sotto l’abitazione per poter capire che cosa fosse accaduto, hanno intervistato il comandante Andrea Antonazzo, il quale ha dichiarato che la madre del piccolo è tornata a casa e ha trovato il figlioletto esanime con una ferita alla gola.

Quando i carabinieri sono arrivati in casa c’era anche il padre del piccolo, il quale sarebbe stato trovato in stato di incoscienza. Gli investigatori hanno anche smentito la voce che affermava che anche la madre del bimbo fosse rimasta ferita. La notizia si è sparsa in tutto il viterbese destando sgomento e sconcerto. Si conosceranno ulteriori dettagli nelle prossime ore.