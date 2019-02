Viterbo, muore dopo 60 anni di matrimonio. Il marito, disperato, si toglie la vita

La vicenda di due coniugi ormai 80enni ha sconvolto l’intera città di Viterbo. Lunedì scorso, 25 febbraio, durante la mattinata, è deceduta la moglie di Aldo, portata via da una malattia.

Così come raccontano i tanti cittadini che conoscevano la coppia, nonostante la loro età erano innamoratissimi. Dopo più sessant’anni di matrimonio, Aldo non è riuscito a vedere un futuro senza avere al suo fianco l’amata moglie, e dopo aver trascorso l’intera giornata a piangere, si è sparato un colpo di fucile in pieno viso.

La loro storia

La moglie di Aldo era ricoverata all’ospedale cittadino di Belcolle a causa di una malattia di cui soffriva ormai da tempo. Nonostante fosse malata, il marito 84enne non si è mai allontanato dal suo fianco, dimostrando l’amore immutato per la donna nonostante si fossero conosciuti in tenerissima età.

Quando Aldo ha saputo della morte della moglie, avvenuta durante la mattinata di lunedì scorso, ha trascorso l’intera giornata a piangere; poi ha preso l’estrema decisione. Arrivato a casa, in un appartamento in via Tommaseo di Viterbo, si è recato presso il suo garage e, afferrato il fucile tra le mani, si è sparato un unico colpo in pieno volto. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini che hanno sentito il forte boato; arrivati i sanitari, questi hanno potuto solo costatare il decesso dell’84enne.

In tanti sul web, commossi dalla loro storia, hanno deciso di condividerla e di esprimere un pensiero per i due.