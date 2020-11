Il virologo e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Ernesto Pregliasco, intervenuto ai microfoni di “Un giorno da pecora”, nota trasmissione di Rai Radio 1, ha detto che saranno in tanti a vaccinarsi ma ci vorranno diversi mesi per arrivare a una copertura del 60-70%, precisando che questa malattia ha un R0 di 2,5, una contagiosità che non è elevatissima, tenendo conto che quella del morbillo è 15.

Quindi, afferma il virologo, fino all’immunità di gregge, dovrebbero mantenersi le mascherine precauzionalmente. Questo perchè potremmo essere una delle persone che non hanno raggiunto una risposta immunitaria efficace, ribadendo che ogni contatto intorno rappresenta un rischio e che, quindi, fino a quando il livello di diffusione della malattia non sarà minimale, dovremmo proseguire con comportamenti necessari a limitare le infezioni.

Alla domanda se sia vero che anche dopo i vaccini dovremo tenere le mascherine, il virologo risponde che il loro arrivo non significa che automaticamente potremo smettere di rispettare le misure anti-contagio, anche perchè l’efficacia dei vaccini non è totale, per cui la mascherina la porteremo, secondo Pregliasco, fino a fine 2021.

Le osservazioni del virologo sulla curva del contagio

“Ovviamente i casi di morte sono una grande angoscia e temo che non diminuiranno prima di 2 settimane perchè come sappiamo sono l’ultimo indicatore a calare”, aggiunge il virologo, facendo notare l‘appiattimento della curva del contagio, che si è riusciti a spuntare l’apice e che con questa spalmatura delle nuove infezioni, nel tempo si riusciranno a gestire i casi più impegnativi in funzione delle capacità di azione degli ospedali, navigando su un valore che è ancora impegnativo ma non disperante.

Il 2021, secondo lui, sarà un anno in cui, con i vaccini anti-Covid, si riuscirà a contenere meglio la malattia, sottolineando come l’opportunità di una vaccinazione di massa abbia anche una valenza economica perchè le nazioni che riusciranno rapidamente ad arrivare ad un alto livello di vaccinazioni in termini di copertura, potranno far ripartire più rapidamente l’economi .

Per quanto riguarda il numero di persone che, secondo Pregliasco, potranno sedere a tavola per il cenone natalizio. il virologo consiglia:”Il meno possibile. E’ un principio di buonsenso quello che viene descritto”.