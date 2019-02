Violenze sessuali, pugni e schiaffi ad anziani in casa famiglia

Cosa ne pensa l’autore

Paola Assandri - Per me che lavoro a stretto contatto con persone in grave difficoltà, sentire notizie del genere è come ricevere un pugno nello stomaco. Non capisco come si possa approfittare in una maniera simile di persone che si trovano in difficoltà e sono indifese. Di questi operatori ci si dovrebbe fidare, ma vedo che spesso non è così.