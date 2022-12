Violenza sessuale su una minorenne, arrestato un 35enne

Ascolta questo articolo

Vigilia dell’Immacolata Concezione trasformatasi in una festività dell’incubo per una ragazza minorenne, la quale dopo essere uscita con gli amici per trascorrere una piacevole serata si era fidata ingenuamente di un conoscente che avrebbe dovuto riaccompagnarla semplicemente a casa, invece di intrappolarla in auto per costringerla a un rapporto intimo non gradito.

A salvare tempestivamente la giovane di origine straniera da un tentativo di stupro da parte di un trentacinquenne sono stati i Carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, in provincia di Cosenza, i quali nel transitare lungo la strada provinciale Sibari – Villapiana, per un normale controllo del territorio, hanno notato la vettura appartata e strani movimenti provenienti dall’abitacolo che hanno allertato la loro solerte e professionale attenzione.

Quando i Militari sono scesi dall’auto di servizio bussando alla portiera dell’automobile sospetta e chiedendo agli occupanti di abbassare i finestrini per avere spiegazioni in merito, si sono ritrovati dinanzi allo sguardo terrorizzato della fanciulla accompagnato dalle meste e inequivocabili parole che non hanno lasciato nelle Forze dell’ordine alcun margine di dubbio su ciò che stava irrimediabilmente accadendo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori l’uomo, anche lui di origine straniera, dopo avere offerto un passaggio alla ragazza di minore età l’avrebbe forzata ad un rapporto carnale, fornendo inutilmente nelle scorse ore una versione completamente diversa dei fatti incriminati, prontamente annotati dagli uomini del Capitano dei Carabinieri, Michele Ornelli. La drammatica notizia, subito trapelata, ha gettato nell’allarme sociale l’intera città di Cassano allo Ionio, convinta di avere un pericoloso stupratore seriale in libera circolazione.

Ma già nella giornata di ieri il sospettato, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, in attesa di essere giudicato secondo un regolare processo, è stato trasportato nella Casa Circondariale “Rosa Sisca” di Castrovillari, città capoluogo del Pollino, dove dovrà rispondere di violenza sessuale ai danni di una minorenne.