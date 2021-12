Violento tamponamento sulla provinciale: veicoli invadano la carreggiata, sfiorata tragedia

Poteva essere ben più grave il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, dove sulla strada provinciale che collega il comune capoluogo a San Pietro Vernotico una Fiat Panda e un furgone che trasportava surgelati sono entrati improvvisamente in collisione. Le cause del sinistro sono ancora tutte in fase di accertamento. Pare chiaro però che si sia trattato di un tamponamento.

Entrambi i veicoli procedevano proprio in direzione di San Pietro Vernotico, quando poco dopo lo svincolo per Tuturano c’è stato il tamponamento. Un urto violentissimo, tanto che i mezzi sono andati a finire di traverso sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non provenivano veicoli da entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, per poter effettuare i rilievi del caso.

Nessun ferito grave

Da quanto si apprende pare che l’incidente non abbia provocato feriti gravi. Visto che i veicoli sono finiti in mezzo alla strada, l’arteria stradale è stata chiusa al traffico fino alla fine dei rilievi delle autorità. Ci sono stati quindi alcuni disagi per gli automobilisti. Il conducente del furgone che trasportava surgelati è stato trovato positivo all’alcol test.

Il furgone è stato prelevato da un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico e posto sotto sequestro. Adesso si attendono ulteriori riscontri investigativi su quanto avvenuto e le forze dell’ordine procederanno ad eventuali denunce per guida in stato di ebbrezza. Impressionanti le foto diffuse dai media locali.

La Panda, così come il furgone, hanno subito danni. Come già detto, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli che transitavano sulla stessa strada.

Nelle prossime ore si potranno quindi conoscere ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto nel brindisino.