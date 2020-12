Violento scontro tra auto e moto: morto sul colpo un 36enne

Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri 12 dicembre a Monteroni, un comune della provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una Fiat Punto e uno scooter Piaggio Beverly si sono scontrati in via Monsignor Politi, traversa di viale Trieste. Le cause del sinistro sono tutte ancora in fase di accertamento, fatto sta che lo scontro è stato quasi frontale. Per il conducente della due ruote, un 36enne di Arnesano, non vi è stato nulla da fare, in quanto il giovane è deceduto sul colpo.

Alla guida della vettura c’era un’altra persona del posto, le cui generalità, per motivi di privacy, non sono state rese. Per lui le conseguenze fisiche sarebbero di minore entità, ma tanto è stato lo spavento. Quando la moto si è scontrata con la Fiat Punto il centauro è caduto per terra sull’asfalto, per cui è stato immediatamente soccorso: quando sono arrivati i sanitari del 118 però era già spirato. Sul caso gli inquirenti stanno procedendo ad effettuare le relative verifiche.

Vittima nota alla cronaca locale

Secondo quanto riferisce Lecce Prima, il 36enne vittima dell’incidente è noto alle cronache locali. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio: erano infatti le ore 17:00 quando i residenti della zona hanno udito un forte boato causato appunto dall’impatto con i due veicoli. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monteroni, competenti per territorio. I militari dell’Arma hanno provveduto a transennare la strada e ad effettuare i rilievi del caso. Solo dopo di ciò sarà possibile conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Nelle prossime ore saranno quindi accertate le eventuali responsabilità. La notizia del decesso del 36enne si è sparsa immediatamente nella zona, destando apprensione tra gli abitanti. Il giovane era molto conosciuto nella zona, anche perché, come già detto, era noto per alcuni fatti di cronaca avvenuti in provincia di Lecce negli ultimi anni. Sul luogo del sinistro si è radunato in breve tempo un piccolo capennello di persone, che volevano capire quanto fosse successo.

La Fiat Punto è stata danneggiata in maniera importante sul lato anteriore e le immagini pubblicate da Lecce Prima fanno capire la violenza dell’impato. La moto, invece, è andata completamente distrutta. Il parabrezza della vettura è stato anche scheggiato. I sanitari, al loro arrivo, hanno poi cercato di rianimare per diverso tempo il 36enne nel vano tentativo di salvargli la vita.