Violenta tromba d’aria si scatena in Italia, scoperchiati diversi tetti: anche di una scuola

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per le trombe d’aria, le quali possono essere a volte molto distruttive. Si tratta di eventi rari, ma che accadono soprattutto durante la stagione estiva, in quanto si vengono a creare le condizioni ideali affinchè una nube temporelasca possa generare quello che in gergo tecnico viene chiamato tornado.

Come la gente ben sà esistono, oltre alle trombe d’aria, anche le trombe marine. Questi sono fenomeni spettacolari in quanto il cono in questi casi arriva a toccare la superficie dell’acqua del mare, creando uno spettacolare vortice in cielo che comincia a percorrere tutto lo specchio d’acqua fino alla terraferma. Questi episodi si verificano quando due masse d’aria, una molto calda e una molto fredda, si incontrano dando origine in aria ad un moto convettivo che si allunga fino al terreno. In queste ore una tromba d’aria violentissima ha colpito l’Italia.

Scoperchiati tetti

In queste ore una massa d’aria piuttosto fredda sta portando una diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, specialmente al nord. Qui gli abitanti possono tornare a respirare un pò d’aria “fresca” dopo il caldo torrido di questi giorni. Ma ci sono stati degli eventi meteo estremi.

In particolare la Lombardia è stata colpita da un violento nubifragio che ha allgato diverse città e provocato disagi tra la popolazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un escursionista in pericolo di vita sul monte San Martino. E su una famosa località di vacanza si è verificata una potente tromba d’aria.

A Cortina (Belluno) la tromba d’aria in questione ha scoperchiato alcuni tetti di diverse abitazioni, incluso quello di una scuola. Il sindaco Ghedini, dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ha provveduto a chiudere in via del tutto precauzinale il secondo piano dell’edificio adibito a scuola media, mentre il primo riservato alle elementari ha continuato ad essere frequentato dagli scolari.