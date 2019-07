Vigili del Fuoco. A Catania, mancano 90 unità: necessario incrementare l’organico

Il corpo dei vigili del fuoco di Catania risente di una carenza di organico di 90 unità. Armando Algozzino, segretario generale Uilpa, e Massimo Parisi, segretario provinciale Uilpa VVF di Catania, chiedono alla PA (pubblica amministrazione) che venga presa una posizione consona per arginare una situazione divenuta insostenibile. Sono numerosi i roghi che sono divampati nei giorni scorsi e arginare i danni procurati dagli stessi è stata un’impresa ardua, troppo gravosa soprattutto a causa dell’organico ridotto, e il patrimonio faunistico non è sufficientemente preservato.

I rappresentanti sindacali, Algozzino e Parisi, hanno asserito che l’emergenza roghi in questo periodo è alta e, a dispetto dell’elevata operosità del corpo dei bigili del fuoco, la situazione è difficile da tenere sotto controllo. Le parole di Parisi sono state le seguenti: “Anche a livello nazionale, il corpo soffre di una pesante carenza di organico, ma comandi come quello di Catania soffrono maggiormente questo fenomeno con la mancanza di ben cinquantadue unità, trenta unità spostate momentaneamente in altre sedi e circa otto unità non più operative per motivi salute per un complessivo numero di novanta unità mancanti”.

Algozzino si è detto concorde: la problematica maggiore risiede nell’indigenza dell’assegnazione di ruoli all’interno del comparto che vede il Nord Italia privilegiato in tale ambito ed una quasi totale mancanza di considerazione per le esigenze richieste nel Sud Italia.

Il territorio di Catania è interessato da fenomeni sismici e rischi idrogeologici che porterebbero i roghi a divampare con più facilità. “In termini generali, tutto il corpo nazionale sperimenta una cronica carenza di organico – spiega Parisi – ma ci sono comandi, come quello di Catania, che soffrono più di tanti altri; in termini numerici, ad oggi mancano 52 unità su 494 teoriche, alle quali occorre aggiungere quelle trasferite temporaneamente presso altre sedi, circa 30, e il personale non più operativo per problemi di salute: complessivamente, mancano 90 unità“.

Algozzino e Parisi, in caso di mancata risposta da parte dello Stato, hanno asserito che sarà necessario porre l’attenzione sulla situazione in corso, scendendo in piazza e manifestando per un più giusto riconoscimento dei propri diritti.troppo gravosa Già lo scorso 17 giugno, c’era stata una protesta da parte delle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco: in particolare modo a Catania ci sono solo 3 squadre di VVF che devono farsi carico di tutte le necessità del territorio.