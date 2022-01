Tragedia sfiorata e tanta paura, nella serata di ieri, lunedì 3 gennaio 2022, a Vigevano, in provincia di Pavia, a causa di un incendio divampato nelle cantine di un palazzo di 6 piani sito in viale Montegrappa, alla periferia di Vigevano.

Le forze dell’ordine hanno interrotto momentaneamente la circolazione veicolare sul tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

La ricostruzione della tragedia

Anche se le cause dell’incendio sono ancora in fase di ricostruzione, sono bastati pochi minuti affinchè l’intero condominio venisse invaso dal fumo, con molte persone, soprattutto quelle che si trovano ai piani alti, rimaste intrappolate. Dal Comando provinciale dei vigili del fuoco hanno fatto sapere che per evacuare le persone dai piani alti, dato che gli ambienti sono stati invasi dai fumi, è stato necessario l’impiego di 2 autoscale, giunte da Pavia e Milano, oltre all’Aps (autopompa serbatoio) e Abp (autobotte serbatoio), giunti da Vigevano e Mortara.

I pompieri hanno fatto evacuare le 18 famiglie che si trovavano nello stabile, in cui vivono molti anziani e disabili. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in salvo tutti e non risulterebbero feriti in gravi condizioni, anche se alcune persone sono ricorse alle cure dei sanitari e accompagnate in pronto soccorso per essere sottoposte a controlli. Alcuni inquilini hanno fatto ricorso alle cure dei soccorritori del 118 per sintomi riconducibili ad intossicazione dal fumo.

In via Montegrappa si è recato anche il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, per vedere con i propri occhi la situazione. “Le famiglie per stasera hanno trovato tutte una sistemazione da parenti e amici, domani comprenderemo meglio la situazione”, ha rassicurato il primo cittadino, trasmettendo un video in diretta su Facebook. Oggi verrà effettuato un sopralluogo per valutare la natura dei danni e verificare le condizioni strutturali del palazzo. Il sindaco, nel ringraziare tutto il personale di soccorso e sanitario e le forze dell’ordine, ha parlato di uno splendido ed eccezionale intervento che ha permesso di evitare conseguenze più grandi.