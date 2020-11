Vietati i mercatini di natale in tutta Italia

Dall’ultimo DPCM arriva l’ennesima ma comprensibile brutta notizia: i mercatini di natale, in quanto assimilabili alle fiere, sono vietate su tutto il territorio nazionale italiano.

Questa notizia si evince dalle FAQ sull’ultimo DPCM in quanto non era chiaro se i mercatini venissero considerati come fiere e ieri è arrivata la risposta.”si” sono considerati come le fiere”.

Questo dispositivo di sicurezza è staro reso obbligatorio per tutte le aree: gialle, arancioni e rosse.

Si evince dallo stesso DPCM che si può raggiungere la seconda casa solo se dentro alla propria zona gialla, altrimenti, se la seconda casa si trova in un area arancione o rossa le uniche ragioni per potersi spostare sono per cause come rotture idrauliche, crolli, gravi danni all’ infrastruttura.

In auto si può stare seduti vicini solo se si è conviventi, altrimenti il guidatore deve essere da solo davanti e tutti devono usare le mascherine.

Per quanto riguarda l’argomento figli dai nonni il governo si è espresso chiaramente: si possono portare solo se entrambi i genitori sono impossibilitati per questioni di lavoro a rimanere a casa, in questo caso si possono portare dai nonni, il tragitto deve essere esclusivamente dalla sede di lavoro alla casa dei nonni, o dalla casa dei nonni alla propria abitazione. Questo dispositivo di sicurezza è stato promosso per garantire un livello quanto più alto possibile agli anziani che come sappiamo sono la categoria più a rischio.