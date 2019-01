Viene tradito dalla moglie che gira anche un video hot con il milgiore amico, lui le spara.

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Ennesimo tentativo di femminicidio da parte di un folle. Secondo me è stata una reazione esagerata all'accaduto. Certo non è piacevole essere traditi dalla propria moglie e sbeffeggiati in questo modo ma non bisogna mai ricorrere alla violenza armata e tentare la strage. Così facendo, l'uomo ha distrutto una famiglia ed il futuro dei bambini, ormai terribilmente traumatizzati.