Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una lite avvenuta nella notte appena trascorsa, dove un cittadino pugliese di 36 anni è stato trovato per terra a Bassano del Grappa (Vicenza), dopo essere stato colpito da un 21enne leccese con un pugno in faccia. Sin da subito le condizioni del ferito sono apparse piuttosto gravi, tanto che sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto, situato in via Roana, sono arrivati i sanitari del Suem 118, che hanno provveduto a trasportare la vittima dell’aggressione presso l’ospedale San Bassiano. Le sue condizioni sarebbero ancora piuttosto gravi e viene tenuto sotto costante controllo.

Nel frattempo sono cominciate le indagini attorno a questo fatto di cronaca. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Vicenza, mira a chiarire le cause dell’alterco tra i due pugliesi. L’uomo aggredito è originario della provincia di Foggia. Tutto è accaduto intorno alle ore 5:30. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti fino a questo momento, sembra che tra i due sia scoppiata una lite per futili motivi.

Il 21enne è stato arrestato

L’aggressore è stato riconosciuto quindi nel 21enne Naamane Omar Naamane, nato a Lecce il 23 aprile del 2000. Per lui, subito dopo le formalità, è scattato l’arresto, per cui l’autorità giudiziaria ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è noto anche per altri precedenti di natura penale.

L’inchiesta è coordinata dalla pm di turno Cristina Carunchio. Il 36enne sarebbe inoltre caduto sull’asfalto già privo di sensi, questo vista la violenza del pugno che gli ha rifilato il rivale. Il violento grsto ha ridotto in fin di vita il malcapitato: i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto questa notte a Bassano del Grappa. La notizia è stata ripresa anche dai media pugliesi. Sul caso si attendono quindi ulteriori dettagli da parte delle autorità. A breve i medici potrebbero emettere un nuovo bollettino medico per informare circa le condizioni del 36enne.