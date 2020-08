Vicenza: pirata della strada travolge e uccide una 15enne. Caccia al responsabile

Sono sempre di più gli incidenti che capitano ogni giorno e sera sulle strade italiane. Spesso le vittime sono giovani che tornano a casa da una serata trascorsa con amici e vengono investiti e uccisi. Un incidente di questo tipo è accaduto nella serata di ieri a Vicenza, ecco come sono andate le cose.

Ad Arzignano, in provincia di Vicenza, ieri sera è successa una tragedia. Una 15enne, mentre tornava a casa, è stata investita e travolta da un’auto che l’ha abbandonata sul ciglio della strada senza nemmeno fermarsi a soccorrerla. L’incidente è capitato intorno alle 22 e sono stati proprio i passanti ad allarmare i soccorsi non appena si sono resi conto del corpo della ragazza che giaceva sull’asfalto.

I soccorsi sono arrivati in maniera tempestiva, ma per la giovane, purtroppo, non si è potuto fare niente e i soccorritori hanno dichiarato il decesso. La 15enne che, avrebbe compiuto 16 anni, tra meno di un mese, è morta in seguito all’impatto violento con l’auto. Oltre ai mezzi di soccorso, sono giunti anche i carabinieri che stanno ora vagliando come sia potuto accadere facendo le dovute indagini in merito.

In base alle ricostruzione, la giovane stava percorrendo Via Broggia, una zona poco illuminata, lungo il ciglio della strada, quando la macchina è sopraggiunta falciandola in pieno. Non si sa ancora nulla del pirata della strada, in quanto si stanno pattugliando le zone per risalire al colpevole.

Ci sono alcuni indizi che possono far pensare al tipo di auto che stava guidando. Il pirata della strada, invece di fermarsi, ha accelerato a tutta velocità e, di conseguenza, non si sa nulla di chi sia. I Carabinieri hanno anche lanciato un appello al responsabile affinché si palesi e racconti la sua versione dei fatti. In ogni caso, la pena per lui è di omicidio stradale e omissione di soccorso.