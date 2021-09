Un altro femminicidio, il terzo nel giro di tre giorni in Italia, si è verificato questa mattina intorno alle ore 7:00 a Noventa Vicentina, nell’omonima provincia veneta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, una donna, le cui generalità non sono state rese note, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da un uomo nel parcheggio di una azienda. Al momento non si conoscono bene le circostanze del dramma. L’autore del delitto, che avrebbe esploso diversi colpi di pistola, attualmente sarebbe in fuga e ricercato dai carabinieri.

I sanitari del 118, giunti sul luogo del fatto di cronaca, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, in supporto dei militari dell’Arma. Si sta cercando di capire perchè quest’uomo abbia agito in questa maniera. Nel frattempo la notizia di quanto accaduto si è sparsa in tutta la cittadina veneta destando sgomento tra gli abitanti. Sul caso indagano quindi le forze dell’ordine.

Il delitto

L’uomo ricercato a autore del delitto sarebbe un italiano, forse l’ex compagno della donna, almeno così si apprende da Rai News. Il delitto è avvenuto in via Fioccardi. Le forze dell’ordine stanno setacciando tutto il territorio della provincia per cercare di rintracciare il killer della donna, la quale sarebbe di origini straniere.

Come già detto si tratta del terzo femminicidio che avviene in Italia n questi giorni. Soltanto nella giornata di ieri un uomo ha ucciso la moglie a coltellate in Sardegna, a Quartucciu (Caglairi), per poi tentare di togliersi la vita. L’altro giorno, sempre un uomo, ha ammazzato la moglie in Sicilia nel giorno della sentenza di separazione.

Quello dei femminicidi è un problema che le forze di polizia tengono costantemente sotto controllo. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quest’altro fatto di cronaca avvenuto stamane a Noventa Vicentina. La cittadina è letteralmente sotto shock. Neanche le generalità della vittima sono state rese note.