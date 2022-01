Siamo a Marano Vicentino. Qui una tragedia immane ha colpito una famiglia il giorno di Capodanno. Manuel Busato, 45 anni, operaio di una ditta metalmeccanica, in preda a una crisi ipoglicemica, è caduto dal terrazzo della sua abitazione in via Matteotti, morendo sul colpo.

L’uomo, padre di una bimba di 1 anno e in attesa del secondogenito, che soffriva di diabete sin da ragazzino, il pomeriggio del 1 gennaio 2022m intorno alle 17:00, ha avuto un calo importante di glicemia che lo ha portato ad uno stato confusionale mentre si trovava con la compagna e convivente Eleonora.

La ricostruzione della tragedia

Manuel ha perso l’equibrio ed è caduto dal terrazzo. Il volo non gli ha lasciato scampo. La compagna ha tentato di prestargli un primo soccorso ma i paramedici del Suem 118, tempestivamente allertati, dopo averlo cercato di rianimare invano, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Manuel Busato era molto conosciuto a Marano, anche per i molti anni passati a giocare nella squadra di calcio a 5 “Silva Marano”. In tanti lo ricordano come una persona solare, un padre amorevole e un gran lavoratore il cui impegno veniva apprezzato e riconosciuto nell’azienda “Esse2”,con sede nella zona industriale di Molina, dove lavorava come operaio.

Questa la nota diffusa dal Municipio appresa la notizia del suo decesso: “Il sindaco Marco Guzzonato e l’amministrazione comunale di Marano Vicentino esprimono profondo sgomento per la prematura scomparsa di Manuel Busato.La comunità tutta, in queste ore durissime, abbraccia la compagna di Manuel con la loro amata figlia e con il loro amore che ancora deve arrivare, i genitori, la sorella, i parenti, i tanti amici e amiche”.

L’Amministrazione desidera, inoltre, segnalare la bella iniziativa solidale dei coscritti di Manuel Busato, che stanno promuovendo una raccolta fondi per la sua famiglia. L’Iban per le donazioni è IT 62 O 08669 60490 009000 957935, intestato alla famiglia Busato. Delle cassette per la raccolta fondi saranno anche predisposte in chiesa e un altro punto di raccolta si trova presso Fantasy Gold di Marano Vicentino.