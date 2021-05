Non ce l’ha fatta il 47enne Marco Martelli, l’uomo morto qualche sera fa a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Secondo quanto riferiscono i media nazionali e locali, l’uomo, intorno alle ore 19:30 stava cenando con il convivente, quando all’improvviso ha cominciato a sentirsi male. I due stavano consumando una cena a base di crostacei, che probabilmente non erano del tutto cotti. Il 47enne, non sapenedo forse di essere allergico, ha assaggiato le prelibatezze. Ma purtroppo è stato un gesto risultato poi fatale.

Il Martelli ha avuto uno shock anafilattico. Il convivente ha capito immediatamente la gravità della situazione, per cui non ci ha pensato su due volte e ha composto il numero di emergenza 118, richiedendo l’intervento dei sanitari del Suem. Nell’abitazione sono giunti medici e infermieri, che hanno subito cercato di rianimare l’uomo, ma purtroppo senza successo.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto a verificare quanto accaduto, questo in modo da raccogliere tutti gli elementi del caso. Non è dato sapere che tipo di crostacei abbia mangiato il 47enne, ma questo saranno le indagini a chiarirlo. Il decesso di Marco ha destato sgomento nella popolazione locale.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima per diverso tempo. Anche la Procura di Vicenza ha avviato un’indagine sul caso, ma sembra che si sia trattato proprio di una tragica fatalità, in quanto sarebbero state già escluse responsabilità di terze persone. Quando il convivente di Martelli ha chiamato l’ambulanza sembrava molto spaventato.

Come già detto in precedenza, Martelli doveva essere allergico ai crostacei crudi, ma molto probabilmente non lo sapeva. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questa tragedia che ha sconvolto Torri di Quartesolo, piccolo paese della Bassa Vicentina che conta poco più di 11.000 abitanti.