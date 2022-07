Ascolta questo articolo

Ci sono patologie e malattie molto gravi che non dovrebbero mai intaccare i bambini. La città di Malo, in provincia di Vicenza, si stringe intorno al dolore per la morte di Leonardo, un calciatore di 9 anni che ha provato a combattere fino all’ultimo per la malattia che gli è stata diagnosticata, ma, sebbene non si sia mai arreso, purtroppo non ce l’ha fatta.

Il piccolo Leonardo non si vedeva sui campi da calcio e agli allenamenti della squadra di Malo dove militava dal mese di febbraio, ovvero da quando gli è stata diagnosticata la malattia. È stata proprio la società sportiva USD Malo 1908 a dare la notizia della morte di Leonardo con un comunicato ufficiale. Il bambino è morto nella giornata di sabato 23 luglio quando le sue condizioni di salute si sono aggravate.

La società sportiva ricorda questo giocatore, la sua passione con il seguente comunicato che esprime tutto il supporto e la vicinanza alla famiglia per questo terribile dolore: “Ciao Leonardo, una notizia che non avremmo mai voluto dare. Leonardo è salito in cielo. La società nerostellata esprime tutta la vicinanza alla famiglia per la perdita dell’amato figlio. Piccolo Nerostellato Leonardo porta nei campi da calcio in paradiso la stessa sempre sul tuo cuore”.

Una tragedia che non è solo familiare e degli amici che lo hanno conosciuto, ma anche tutto il paese di Malo si stringe al dolore di questa terribile perdita. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio. Gli stessi amici e compagni del pallone speravano di vederlo nuovamente calciare su quel campo che tanto amava.

Un bambino che lascia nel dolore i genitori e la sua sorellina Elena. Una famiglia che gli è stata sempre accanto e, attraverso l’account del padre sui social, ci tiene a ringraziare tutti di cuore per il loro supporto. I funerali del piccolo Leonardo si svolgeranno nella giornata di mercoledì 27 luglio alle 15.30 nel Duomo di Malo.