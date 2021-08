La comunità di Asiago (Vicenza) è sconvolta per quanto accaduto nella notte tra il 30 e il 31 luglio, quando un ragazzo di 32 anni è stato trovato senza vita nel suo letto. A fare la macabra scoperta è stata la madre alle prime ore del mattino. La donna ha provato a svegliarlo, ma il figlio non rispondeva. Inutile la chiamata immediata al 118, che ha portato sul posto un’ambulanza con i medici. Il ragazzo era già spirato. A causare il decesso potrebbe essere stato un infarto.

La Procura della Repubblica ha deciso comunque di aprire un’inchiesta. Il 32enne, secondo quanto fanno sapere i media locali, si era vaccinato contro il Covid-19 soltanto il giorno prima, alle ore 10:20, per questo la famiglia vuole vederci chiaro. La vittima aveva già sofferto in passato di miocardite. La famiglia ha chiesto al sindaco Roberto Rigoni Stern (che è anche avvocato) di attivarsi per la nomina di un consulente medico legale da affiancare alla perizia che sarà eseguita nelle prossime ore.

La Ulss 7: “Nessuna correlazione con il vaccino”

“In relazione al decesso di un giovane di 32 anni che aveva ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana precisa che al momento non vi è alcuna ragione per sospettare un nesso causale tra i due eventi. Al fine di garantire la massima trasparenza, l’Azienda ha comunque disposto lo svolgimento dell’autopsia per accertare le cause del decesso” – così ha fatto sapere l’Azienda sanitaria tramite una nota stampa.

A Vicenza Today, il sindaco di Asiago ha precisato che c’è pronto anche un esposto che non è ancora stato inviato. La Procura si sta muovendo in maniera autonoma in questo senso. “La stessa famiglia non è contro il vaccino e non vuole colpevolizzare nessuno ma solo capire come un giovane sano possa morire nel sonno” – così ha concluso il suo intervento il primo cittadino.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo dramma che ha colpito la cittadina di Asiago. Per motivi di privacy le generalità del giovane deceduto non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari, adesso distrutti dal dolore.