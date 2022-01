Alcune morti sono inspiegabili e apparentemente senza una logica, soprattutto per le circostanze e i modi in cui avvengono che possono lasciare davvero basiti. Proprio come l’episodio accaduto a una giovane ragazza di 23 anni morta in circostanze misteriose, mentre si trovava a casa di un amico che le stava dando ospitalità Qui proviamo ad analizzare cosa sia successo e le indagini che stanno conducendo gli stessi inquirenti.

Molto particolare e anomala la morte di Vanessa Bruno, di anni 23, di professione influencer, che è stata trovata morta presso la casa di un amico che le stava dando ospitalità. La procura di Vicenza ha deciso di aprire una inchiesta sulla morte della giovane di anni 23, di origine italo- brasiliana, cresciuta in provincia di Caserta, ma da anni residente nella città veneta.

La giovane era andata insieme a un amico a casa di un uomo per ricevere ospitalità per alcuni giorni dove si è fermata per la notte ed è stata trovata morta proprio dal vicino il giorno seguente. L’uomo che le stava dando ospitalità ha dato l’allarme della morte della giovane soltanto verso le prime ore del pomeriggio del giorno successivo in quanto convinto che la giovane stesse ancora dormendo.

L’amico ha immediatamente contattato i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per la giovane, se non constatarne il decesso. Sul suo corpo non ci sono segni di ferite e violenze, a un riscontro dei primi esami effettuati, ma sicuramente più avanti si potrà fare maggiore luce su quanto avvenuto.

Alessandro Block, il pm, ha incaricato il medico legale di procedere all’autopsia nel caso ci fossero dei segni che facciano capire i motivi della morte. Non ci sono indagati al momento. La tragedia sarebbe avvenuta l’8 gennaio, ma Il Giornale di Vicenza ne ha dato notizia solo ora, anche controllando i social dove la giovane era molto attiva.