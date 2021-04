La piccola Alice, di soli 5 mesi, soffriva di una rara forma di cataratta congenita che non le ha mai permesso di vedere sin dalla nascita ma, come sempre accade nelle favole, che hanno tutte un lieto fine, anche nella realtà, in questo caso, la piccola ha potuto scoprire per la prima volta il volto dei genitori che l’hanno messa al mondo.

Ciò è stato possibile grazie ad un delicatissimo intervento effettuato dai primari dei Reparti di Oculistica degli ospedali di San Bassiano e Santorso, che hanno eseguto l’operazione all’avanguardia all’ULSS 7 Pedemontana.

La complessa operazione

L’operazione è stata eseguita ai primi di aprile, dopo un lungo calvario, iniziato a marzo, quando il padre e la madre della piccola cieca, si sono resi conto che non muoveva correttamente un occhio e non seguiva bene i loro movimenti e, senza neanche avere il tempo di metabolizzare quanto stesse accadendo, grazie alla prontezza dei medici, è stato possibile eseguire tempestivamente l’intervento, cui seguirà la riabilitazione.

La dottoressa Simonetta Morselli, direttrice dell’U.O.C di Oculistica di San Bassiano, ha spiegato quanto sia impegnativo questo tipo di intervento in Italia. Si tratta, dice, di operare per alcune ore, fissando l’ingrandimento dell’area in cui si va ad agire, con movimenti che devono essere incredibilmente precisi, senza possibilità di utilizzare un robot. Tutto, insomma, è rimesso alla manualità di chi esegue l’intervento.

Per questo, per un solo chirurgo non è sostenibile operare in contemporanea entrambi gli occhi, dato che stress e fatica andrebber a incidere sulla sicurezza dell’operazione. L’intervento è stato possibile grazie al grande supporto dato dal primario Marco Baiocchi, che è riuscito ad addormentare Alice in totale sicurezza. I genitori ringraziano medici e infermieri che hanno trattato la piccola come una loro figlia, descrivendo la loro commozione e la loro gioia nel constatare che tutto fosse andato per il verso giusto.