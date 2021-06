Quando ha visto quel corpo di un ragazzo decapitato dopo un incidente in moto un automobilista è rimasto sotto shock. Tragedia nella notte appena trascorsa a Rosà, in provincia di Vicenza, dove un motociclista, Mirco Marchetti, è deceduto a causa di un brutto sinistro stradale. Il giovane è un noto imprenditore del posto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il centauro avrebbe perso il controllo della moto sbattendo violentemente contro la segnaletica stradale.

L’incidente si è verificato vicino alla Sp 58 che porta a Nove, nei pressi dell’incrocio con via Roncalli. Intorno alle 4:00 del mattino un automobilista che stava andando a lavoro ha notato che fosse successo qualcosa, in quanto sull’asfalto c’erano dei pezzi di moto. Volendo sincerarsi ha preferito arrestare la corsa dell’auto e fermarsi. Poco dopo ha notato la moto disintegrata dall’impatto e poco più in là il corpo del giovane, che aveva la testa mozzata. La vittima ha dovuto urtare il segnale proprio all’altezza del collo.

Il violento scontro

Marchetti viaggiava con una moto Triumph “Limited 986 MF”. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che sarebbe avvenuto sul colpo. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Rosà e Bassano del Grappa per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre nel frattempo il veicolo è stato sequestrato.

Si tratta di una procedura che in questi casi viene sempre effettuata, questo in modo da effettuare i relativi esami sul mezzo e ricostruire per bene la dinamica del dramma. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio di Bassano del Grappa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca che ha sconvolto la cittadina di Rosà. Il 34enne, essendo un noto imprenditore, era molto conosciuto in zona. Sul caso, quindi, non ci resta che attendere ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.