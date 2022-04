Papà Tommaso non ce l’ha fatta, si è dovuto arrendere a quel maledetto tumore che si era aggravato. Il 45enne vicentino, sposato con Daria e padre di una splendida bimba, si è spento alle 9:59 di sabato 2 aprile 2022.

Tommaso Boscarato aveva una forma di cancro al colon in stadio già avanzato. Fin dall’inizio i medici avevano dato poche speranze ma, col supporto della moglie, aveva individuato un centro che potesse operarlo.

L’accaduto

Così Tommaso, a gennaio, è partito, assieme a sua sorella, che non lo ha mai lasciato solo, alla volta del Salem oncology center di Houston, dove l’adenocarcinoma metastatico del colon retto avrebbe potuto essere trattato dal dottor Philip Salem, uno dei massimi esperti mondiali in campo oncologico. Un viaggio della speranza il suo, un tentativo di rimanere aggrappato alla vita che lui amava tanto, sempre circondato dall’affetto dei suoi cari.

L’8 febbraio il 45enne, ex venditore di automobili, è rientrato dal Texas in Italia per proseguire qui il percorso di cura, raccontando la sua quotidianità post-operazione sui social. anche attraverso foto di vita semplicissime,seppur con la consapevolezza d’essere un paziente oncologico, tra visite di controllo e piacevoli colazioni con la figlioletta. Putroppo, però, il tumore è stato più forte di lui, mettendo fine alla sua vita. Tommaso Boscarato se n’è andato improvvisamente, con l’aggravamento irreversibile della malattia, lsciando affranta, nel dolore, sua moglie, e orfana di padre la sua bimba di soli 2 anni.

E pensare che in tanti avevano supportato la campagna di crowfunding per permettere a Tommaso di recarsi in Texas. Il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Rucco, aveva rivolto un appello istituzionale a sostegno della battaglia di Tommy contro il cancro, dicendo: “Rivolgo un appello a tutti i cittadini perché sostengano la raccolta fondi per le cure di Tommaso, per permettergli di continuare le terapie che sta svolgendo in America e di tornare quindi a Vicenza dalla sua famiglia”.

E’ stata proprio la pagina facebook “Aiutiamo papà Tommy a vincere il cancro”, un gruppo pubblico per sostenere la raccolta fondi, alle 10 di sabato scorso, 2 aprile 2022, ad annunciare che Tommaso non ce l’aveva fatta: “Ciao a tutti, questa mattina, alle 9.59, Tommaso ci ha lasciato.Grazie per il Vostro supporto e per la vicinanza che avete dimostrato in questi mesi. Ciao Tommaso ♥️“.