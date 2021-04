Vicenza, 20enne si suicida lanciandosi dal ponte della morte

Forse a causa della pandemia che accentua certi malesseri, ma secondo le statistiche e i dati raccolti, sono sempre di più i giovani che decidono di porre fine alla propria vita decidendo di suicidarsi. L’ultima storia, in ordine di tempo, arriva da Vicenza, dove una giovane 20enne si suicida, gettandosi da quello che, per molti, è già stato considerato e definito il “ponte della morte”.

La storia qui presente ha come protagonista una giovane 20enne che, la notte scorsa, ha posto fine alla sua vita, gettandosi dal ponte Valgadena tra Foza ed Eenego sull’Altopiano di Asiago. L’allarme è stato dato dagli stessi vigili del fuoco, i quali avevano già un sentore di quanto fosse accaduto nel momento in cui hanno visto la macchina della giovane nei pressi del ponte.

Una giovane ragazza che ha deciso di lanciarsi nel vuoto. Non è, infatti, il primo caso, ma già il secondo che accade nel giro di tre settimane sull’Altopiano dei Sette Comuni. Intorno alle 3 di notte, i pompieri, dopo aver individuato la macchina della giovane, hanno anche rinvenuto il suo corpo che mancava da parecchio tempo, come hanno detto i genitori che hanno diramato l’allarme.

La ventenne non era tornata a casa, in seguito alle regole del coprifuoco, dopo essere uscita e i genitori, preoccupati per la sua assenza, ne hanno dato immediatamente l’allarme contattando i carabinieri della compagnia di Thiene. Dopo un paio d’ore, sono state diramate tutte le forze dell’ordine e di soccorso per trovarla, ma quando hanno visto l’auto nei pressi del ponte hanno capito immediatamente si trattasse della giovane.

La macchina era stata parcheggiata vicino al viadotto per poi recarsi a compiere il gesto estremo. La ventenne non ha lasciato nessun messaggio, ma sicuramente è l’ennesima tragedia e suicidio che coinvolge una giovane la cui vita si spezza in modo così terribile.