Un anziano di 78 anni, di cui per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità, è stato trovato senza vita in un podere la notte scorsa ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. In questo periodo la Calabria è devastata dagli incendi, che stanno distruggendo ettari di verde, causando un grandissimo danno ambientale. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo in questione si è accorto che dai terreni di sua proprietà stavano divampando delle fiamme, per cui si è recato sul posto per vedere che cosa stesse succedendo.

All’improvviso una fiammata lo avrebbe investito. A lanciare l’allarme sono stati i suoi famigliari, che dopo diverse ore non lo hanno visto rientrare. Preoccupati che fosse successo qualcosa, gli stessi hanno cominciato a cercarlo: l’anziano è stato trovato nella notte ormai senza vita. Giaceva sul terreno e il suo corpo era semicarbonizzato. I sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Indagini in corso

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Pare che l’incendio stesse interessando un’area boschiva che si trovava vicino ai suoi terreni: da lì, le fiamme si sarebbero propagate all’interno della sua proprietà. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, in particolare la testata Fanpage, si tratterebbe della quinta vittima in Calabria a causa degli incendi. Secondo quanto appurato dal medico legale, il 78enne avrebbe prima perso i sensi e poi sarebbe stato travolto dal rogo.

Solo nella giornata di ieri, le autorità calabresi hanno eseguito ben otto interventi per lo spegnimento di incendi boschivi. La situazione viene tenuta sotto costante controllo. Quello degli incendi è un fenomeno che quest’anno sta flagellando tutta la Penisola, in particolare proprio le regioni meridionali.

Anche in Sicilia, Vigili del Fuoco, carabinieri forestali e Protezione Civile, stanno intervenendo per spegnere numerosi roghi esplosi in tutta la regione. La scorsa notte le autorità sono state impegnate nello spegnimento di due incendi scaturiti in due zone opposte della provincia Palermo.