Vibo Valentia, alunna morsa dal ragno violino. La scuola è stata evacuata

I bambini a scuola possono andare incontro a una serie di problemi e anche risentire di malesseri oppure di episodi alquanto particolari, come il morso di un ragno. Si tratta di un episodio successo alcuni giorni fa, per la precisione, venerdì scorso, ma di cui si è data la notizia soltanto il 3 maggio. Vediamo di capire di che tipo di ragno si tratta e quali sono state le conseguenze per la piccola.

Nell’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina, una frazione di Vibo Valentia, una città della Calabria, una alunna è stata morsa dal ragno violino, un esemplare molto piccolo, ma estremamente velenoso nel momento in cui morde, in quanto la sua puntura rischia di portare direttamente all’ospedale. Un ragno violino dal nome scientifico di Loxosceles rufescens che vive soprattutto nelle zone tropicali e anche in Italia privilegiando luoghi caldi e afosi.

Non appena la piccola è stata morsa dal ragno violino, la scuola è stata immediatamente evacuata e la piccola trasportata all’ospedale Jazzolino per verificare le sue condizioni che, fortunatamente, sono buone e non ne hanno risentito particolarmente. La dirigente scolastica spiega il comportamento che sta adottando la scuola in questo caso: “Ogni settimana sanifichiamo la scuola per via del Covid, lasciamo però le finestre aperte per far circolare l’aria. Le aule sono disinfettate, mentre fuori c’è molta vegetazione che andrebbe rimossa”. Da domani gli alunni saranno in Dad conferma Maria Salvia, “fino a quando sia gli spazi esterni che interni della scuola non verranno bonificati”.

Il ragno violino, come già si diceva, è una specie molto piccolina, ma velenosa che solitamente si trova negli anfratti domestici oppure in giardino. Ha un colore marrone giallastro con zampe lunghe e ha una macchia che ricorda la forma del violino: da qui il nome appunto di ragno violino. I morsi di questo ragno non comportano nessun dolore e neanche eruzioni o irritazioni di tipo cutaneo.

In seguito al morso, si possono avvertire bruciori, prurito che, nel giro di due giorni, possono dare vita a necrosi e ulcerarsi, arrivando addirittura all’amputazione dell’arto oppure al decesso, nei casi peggiori.