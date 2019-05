Viareggio, tre uomini arrestati per violenza sessuale ai danni di alcune 14enni

I carabinieri di Viareggio, nota località ligure, hanno arrestato tre uomini italiani che hanno rispettivamente 50, 53 e 60 anni, residenti in Versilia, con l’accusa di atti sessuali ai danni di alcune ragazzine di 14 anni.

Il tribunale di Lucca, nella persona del giudice per le indagini preliminari Antonia Aracri, ha disposto l’arresto ai domiciliari: per i tre uomini, è stata disposta questa misura cautelare per evitare che possano reiterare i reati ascritti nei loro confronti ai danni di altre minori.

Le indagini

Le indagini sono partite dopo una segnalazione ricevuta dai carabinieri. I militari hanno iniziato subito le indagini per approfondire la situazione e verificare se la segnalazione avesse un fondamento. Sono stati fatti degli appostamenti e sentiti dei testimoni: attraverso ciò si è potuto ricostruire lo scenario e le responsabilità a carico dei tre indagati.

Dalle indagini è emerso che i tre indagati avevano compiuto, in circostanze diverse, abusi su alcune minori di 14 anni. Il 53enne è accusato di avere instaurato una relazione con due minorenni tra il giugno 2018 e il gennaio 2019 compiendo baci, carezze e palpeggiamenti, quasi sempre contro la volontà delle ragazze.

Il sessantenne è accusato di aver compiuto comportamenti simili al 53enne, instaurando una relazione con una minorenne tra il 2016 e il 2018, mentre con la seconda minorenne ha avuto rapporti sessuali completi. Anche l’uomo di 50 anni è accusato di aver avuto una relazione con una minorenne, ma con rapporti sessuali completi nel periodo che va tra il 2018 e il 2019.

Durante il periodo delle indagini, il 53enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e posto immediatamente ai domiciliari. Gli atti sessuali sono stati compiuti all’interno delle abitazioni degli uomini ed in zone appartate, oppure all’interno delle automobili degli indagati.