"Vi prego aiutateci". Disastroso maltempo in Italia: fiumi di acqua e fango

Cosa ne pensa l’autore

Fede Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come il maltempo stia provocando danni in tutta Italia nelle ultime settimane. Le autorità avevano avvisato che sul sud del Lazio si sarebbero potuti verificare fenomeni estremi, come quelli accaduti in queste ore. Nelle prossime ore altra pioggia è attesa sulle zona già colpite dai nubifragi di ieri.