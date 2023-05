Un macabro ritrovamento ha scosso il quartiere di Borgo Milano a Verona, dove il corpo in avanzato stato di decomposizione di un’anziana è stato trovato nella sua camera da letto dagli agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco. Si tratta di un’ultraottantenne che risiedeva nell’appartamento all’ultimo piano di una palazzina di viale Marco Polo.

Il corpo mummificato dell’anziana è stato scoperto durante un sopralluogo autorizzato dalla Procura e sul caso è stata dichiarata massima riservatezza. Tuttavia, l’attività dei vigili del quartiere avrebbe fatto sì che venisse aperto un fascicolo di indagine nei giorni precedenti il ritrovamento. I medici legali sono entrati nell’appartamento alla ricerca delle cause del decesso che potrebbero risalire ad almeno 5 anni fa, quando la donna sarebbe deceduta ma non avrebbe mai fatto notizia.

La sconcertante scoperta ha svelato un dettaglio ancor più inquietante: il figlio di 60 anni della donna, che risulta irreperibile, avrebbe continuato ad incassare regolarmente la pensione della madre, senza mai dichiarare il suo decesso. I vicini di casa, infatti, da anni vedevano solo lui entrare e uscire dall’appartamento, il che ha insospettito gli investigatori della polizia locale, che sono sulle sue tracce e contano di chiudere presto il cerchio.

Il procuratore aggiunto Bruno Bruni ha dichiarato che il decesso risale probabilmente a sei anni fa, ma saranno gli accertamenti medico legali a stabilirlo con precisione. In ogni caso, la Procura ha disposto una perquisizione dell’appartamento e il trasferimento della salma all’istituto di Medicina legale di Borgo Roma.

La scoperta del corpo di un’anziana mummificata nel suo letto e la vicenda dell’irreperibile figlio che incassava la pensione della madre quasi evocano un racconto del terrore. In questo caso, però, siamo di fronte a una tragica vicenda di solitudine e abbandono, in cui una donna è morta senza che nessuno abbia accudito il suo corpo per anni. La storia di questa signora, che non aveva né amici né parenti vicini, ci invita a riflettere sulla situazione di molti anziani che vivono da soli, spesso dimenticati dalla società e dai loro cari.