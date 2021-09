Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di ieri in provincia di Verona, precisamente a Calmasino di Bardolino, dove una giovane di 27 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L’allarme è scattato poichè la ragazza non si era presentata a lavoro, per cui il fidanzato si è recata a casa per vedere che cosa fosse accaduto. La 27enne è stata trovata in una pozza di sangue. Immediatamente il fidanzato ha chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna. Il fidanzato viveva insieme alla vittima. Secondo quanto si apprende, la ragazza si era trasferita da Fumane, località situata in Valpolicella, sul Lago di Garda, per vivere insieme al suo fidanzato a Calmasino di Bardolino. Le autorità hanno subito dato la caccia al presunto killer, che poi è stato fermato intorno alle ore 22:30 sulla A1 in direzione Roma dalla Polizia Stradale. Il sospettato si trovava in sella ad una moto.

Avrebbe ammesso il delitto

Il fermato avrebbe ammesso nella notte le sue responsabilità davanti agli agenti della stradale e ai carabinieri di Verona, confessando quindi di aver ammazzato la ragazza. I motivi del delitto sono ancora tutti al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per motivi di privacy le generalità del fermato non sono state rese note. L’uomo è stato fermato all’altezza del casello di Firenze Impruneta.

Calmasino di Bardolino si trova in una zona collinare sopra il Lago di Garda. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa in breve tempo nella cittadina veneta, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti, questo visto che nel posto non accadono quasi mai fatti di cronaca di questo tipo.

Nelle prossime ore non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio. Il presunto assassino della giovane potrebbe essere nuovamente interrogato dagli inquirenti, questo al fine di ciroscrivere meglio la vicenda. Sul caso non ci resta quindi che attendere eventuali novità.