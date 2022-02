Si è temuto il peggio questa mattina a Verona, precisamente presso la scuola di estetica e acconciatura Luniklef, dove qualcuno intorno alle 9:00 ha spruzzato dello spray al peperoncino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, 13 studenti sono stati portati in ospedale perchè rimasti intossicati. Uno di loro è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento. Gli studenti sono stati divisi tra gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma.

Subito dopo l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, assieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. Non si sa ancora chi sia stato a lanciare lo spray, ma sono in corso le indagini per stabilire quanto avvenuto. Sei le ambulanze intervenute. Per questioni di sicurezza la scuola è stata evacuata e le attività momentaneamente sospese. L’aria è diventata praticamente irrespirabile a causa della sostanza spruzzata negli ambienti.

Allarme rientrato

Da quanto si apprende l’allarme è comunque rientrato dopo che i Vigili del Fuoco hanno verificato che non si trattasse di qualcosa di più grave. Gli alunni che non sono rimasti intossicati sono potuti rientrare in classe, anche se la paura tra insegnanti e allievi è stata davvero tanta. I pompieri sono intervenuti con quattro automezzi e personale specializzato.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto a sequestrare delle bombolette, nel frattempo si sta cercando di risalire al o ai responsabili del gesto. Dieci intossicati sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Come già detto si registra solo un caso grave di intossicazione a cui i sanitari stanno prestando le cure in ospedale.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto questa mattina a Verona. La notizia è stata ripresa dai maggiori giornali locali e nazionali e ha destato apprensione tra la popolazione scaligera. Lo spray al peperoncino è una sostanza irritante e può essere molto pericolosa se utilizzata in modo non corretto.