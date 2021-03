Verona: in 300 alla manifestazione no vax, “Abbracciamoci tutti”

Ha avuto luogo in Piazza Bra a Verona l’ultima manifestazione di protesta organizzata dai No Vax. Nel pieno centro della città, davanti alla famosa Arena, si sono presentate intorno alle 2:30 del pomeriggio circa 300 persone, dando luogo così alla più grande manifestazione che si è svolta in città da quella che ha avuto luogo lo scorso ottobre ed ha visto lo scontro tra manifestanti e polizia

Ad organizzare l’evento i sostenitori del Movimento 3V, un partito politico antivax che prende il nome dalle tre iniziali della frase “Vaccini vogliamo verità“ e che si definisce al pubblico come “‘unico partito politico che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano”. Il movimento ha raccolto un ampio consenso in zona, dato che alle ultime regionali si è classificato come quarto partito con più voti, riuscendo così a battere le molteplici realtà politiche minori della zona.

La manifestazione di domenica ha avuto come tema “viviamo liberi e senza paura“, con un intervento da parte della deputata Sara Cunial, ex Movimento 5 Stelle ed ora nel gruppo misto. La donna, molto contestata per i suoi interventi dal tono complottista, si è rivolta ai partecipanti inneggiando alla messa sotto stato d’accusa del presidente della Repubblica, colpevole a suo dire di aver “calpestato i diritti dei cittadini e la costituzione”.

Non contenta, accompagnata dagli applausi del pubblico, ha incitato i manifestanti a infrangere le regole di distanziamento sociale, chiedendo loro di “Abbracciate la persona che avete vicino“. Invito che è stato accolto entusiasticamente dai presenti alla manifestazione, molti dei quali senza mascherina o con la mascherina abbassata.

Tra gli altri discorsi della giornata anche quelli dell’ex candidato alle regionali, il veterinario Paolo Girotto, e dell’ “esperto di campi elettromagnetici” Achille Sacchi. Le richieste dei manifestanti sono quelle di rimuovere lockdown e restrizioni, ma anche eliminare la vaccinazione, per contrastare la denominata “dittatura sanitaria”.