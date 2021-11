Una tragedia si è verificata nella mattinata del 20 novembre a Minerbe, in provincia di Verona, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essersi gettato da un furgone in fiamme. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, l’uomo viaggiava assieme ad un collega. Ad un certo punto hanno visto le fiamme uscire dal veicolo. I due hanno visto le lingue di fuoco lambire i piedi, per cui, senza pensarci due volte, hanno aperto gli sportelli gettandosi per la strada.

Il collega del 37enne è caduto in un fossato, mentre lui, che era alla guida del veicolo, si è gettato dal lato della carreggiata. Facendo in questo modo è caduto in mezzo al traffico e proprio in quel momento stava passando un’auto, che lo ha travolto in pieno. L’impatto non gli ha lasciato scampo in quanto il 37enne sarebbe morto sul colpo. L’automobilista che lo ha investito si è prontamente fermato e ha chiamato i soccorsi, giunti immediatamente sul posto.

Incidente di primo mattino

Tutto è avvenuto intorno alle ore 8:00 del mattino. Sono ancora tutte in corso di accertamento le cause che hanno portato al rogo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme. L’uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita e secondo i sanitari del Suem 118 si rimetterà presto.

L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 10 che collega Bevilacqua a Legnago, sempre nel veronese. La notizia si è sparsa suibito nei centri vicini, destando sgomento e sconcerto. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo non rendere note le generalità della vittima.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto nel veronese sabato mattina. Si deve accertare con preicisione che cosa abbia scatenato il principio di incendio nel veicolo, il quale, come si vede dalle foto diffuse dalla stampa nazionale, è andato completamente distrutto.