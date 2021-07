Una terribile tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri a Sant’Anna d’Alfaedo, nei pressi di Malga della Preta di Sotto, in provincia di Verona, dove due bambini di 7 anni hanno perso la vita dopo essere stati travolti da alcune lastre di ghiaccio. In queste ore sono stati ricostruiti ulteriori particolari sulla vicenda. A quanto pare, i piccolistavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia, che improvvisamente ha ceduto. I piccoli, c’erano anche due altri bimbi di 7 e 6 anni, sono stati trascinati giù.

Quando hanno toccato il suolo le lastre di ghiaccio gli hanno colpiti. Per due di loro, appunto i bimbi di 7 anni, non vi è stato nulla da fare. Erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante l’impatto con il suolo. L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenute, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del Fuoco, i sanitari del Suem 118, e il soccorso alpino e speleologico del Veneto. L’incidente si è verificato in una zona situata al confine con il Trentino.

Indagini in corso

Al momento la dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire con precisione, anche se, come già detto, pare che i piccoli stessero giocando proprio sul tetto della vecchia ghiacciaia, ormai in disuso. Gl altri due bambini travolti dalla lastre di ghiaccio non sarebbero comunque in pericolo di vita e le loro condizioni sono giudicate non gravi.

I carabinieri stanno indagando per poter chiarire bene il caso. Bisogna infatti cercare di capire perché i due bimbi si trovassero sulla ghiacciaia. La zona dove è avvenuto l’incidente è quella delle malghe Preta: ce ne sono due, una di Sopra (a quota 1.527 metri) el’altra di Sotto (a quota 1.482 metri) ma sono entrambe piuttosto vicine e si trovano vicino al Corno d’Aquilio (1.554metri di quota).

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri particolari su questo assurdo episodio che si è verificato nel veronese. La comuntità veneta è rimasta sotto shock per quanto avvenuto a Sant’Anna d’Alfaedo. I due bambini che hanno perso la vita, da quanto si apprende, vivevano a Verona.