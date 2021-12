Tragedia sabato mattina tra le piste da sci di Alagna Valsesia,, ultimo avamposto del Vercellese all’ombra del Monte Rosa, in provincia di Vercelli, dove il 15enne Filippo Allorio, di Invorio, in provincia di Novara, aveva deciso di trascorrere il weekend prima di Natale tra la neve, per migliorare le sue abilità di sciatura.

Durante la discesa, per cause ancora da accertare, il ragazzino non è riuscito a controllare la velocità, è scivolato ed è caduto con un impatto talmente violento da non lasciargli scampo.

La ricostruzione dell’incidente

Classe 2006, Filippo, sabato 18 dicembre, era in compagnia di 4 suoi amici e del maestro di sci lungo una pista di media difficoltà, quando è avvenuta la tragedia, intorno alle 10:00. Nonostante i soccorsi immediati, la rianimazione sul posto da parte del personale della pista e dei militari della Guardia di Finanza di Alagna, il 15enne non si è mai più ripreso ed è morto domenica all’ospedale Maggiore di Novara dove era stato trasportato d’urgenza con l’elicottero. Le sue condizioni, erano apparse, sin da subito, gravissime.

Filippo indossava tute le protezioni del caso come il casco ma l’impatto fuori pista, dove ha battuto violentemente il capo, gli è stato fatale. I medici dell’ ospedale di Novara, per salvargli la vita, hanno provato anche a sottoporlo ad un intervento chirurgico d’urgenza alla testa per ridurre il trauma cranico ma invano.

Filippo, un ragazzo atletico e sportivo, amante delle montagne, è morto, lasciando nel dolore la madre Rossella, il papà Claudio e il gemello Matteo. La vittima frequentava il quinto ginnasio del liceo classico Don Bosco di Borgomanero, dove aveva frequentato anche le scuole medie. Aveva un fratello gemello, Matteo, che frequenta la stessa scuola in un’altra classe e che, infortunato, aveva deciso di stare a casa sabato con mamma Rossella e papà Claudio.

Monterosa 2000, la società che gestisce le piste e gli impianti di risalita, attraverso il direttore Andrea Colla ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del giovane, assicurando la totale disponibilità alle forze dell’ordine per le verifiche legate, dichiarando: “In pista non erano mai capitati incidenti così gravi. Tornando indietro a 15 o 20 anni fa ci furono degli incidenti fuori pista ma per condizioni diverse, legate a valanghe o a errori di tracciato. Non abbiamo parole”.