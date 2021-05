Ancora una tragedia sul monte Mottarone, dove questa mattina un operatore tv è morto stroncato da un malore. La vittima è Nicola Pontoriero, di 52 anni. Il dramma si è verificato nella zona dove domenica scorsa è caduta la cabina della funivia, che ha provocato il decesso di 14 persone. L’operatore tv, un freelance che in quel momento stava lavorando per le reti Mediaset, si era avventurato sui sentieri che portano alla cima della montagna.

All’improvviso si è sentito male. Sul posto era presente il personale del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. Gli operatori hanno praticato subito le manovre di rianimazione in attesa del personale del 118, giunto sul posto con un elicottero. La equipe sanitaria ha continuato con le manovre, ma purtroppo senza successo: l’uomo è spirato poco dopo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

La tragedia durante un sopralluogo

Molto probabilmente l’operatore tv deceduto questa mattina si era recato sul posto per fare un sopralluogo sul luogo dell’incidente ed effettuare alcune riprese. Del fatto di cronaca avvenuto domenica ne stanno ancora ampiamente parlando i media locali e nazionali. Secondo quanto riferiscono i sanitari che hanno soccorso l’uomo, pare che il freelance sia deceduto a causa di un arresto cardiaco.

In un primo momento si pensava che il 52enne deceduto sul Mottarone fosse un tecnico che era stato chiamato per ispezionare i resti della cabina precipitata, che ancora si trovano lì da domenica scorsa, in quanto tutta l’area dell’incidente e l’intera funivia è stata sottoposta a sequestro penale preventivo.

Sulla tragedia del Mottarone sta indagando la Procura di Verbania. Il dramma di stamane si aggiunge quindi a quello delle 14 persone decedute. La notizia del decesso dell’operatore freelance si è sparsa in tutto il Paese in brevissimo tempo. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli.