Erano quasi arrivate a destinazione le 14 persone che hanno perso la vita domenica scorsa sulla funivia che collega il lago di Stresa al Mottarone dove una cabina dell’impianto di risalita è precipitata al suolo. A bordo c’erano 15 persone: solo il piccolo Eitan, di 5 anni, si è salvato. In queste ore sono cominciate le indagini da parte della Procura di Verbania, che vuole vederci chiaro su quanto avvenuto. La pm Olimpia Bossi sta seguendo attentamente il caso. Chi indaga ha già sequestrato alcuni video ripresi dalle telecamere poste alla stazione di arrivo. Ed è proprio in quei frame che si vedono gli attimi del dramma.

Tutto sembra andare bene. L’addetto alla stazione del Mottarone apre i cancelli per poter accogliere la cabina e far scendere i passeggeri, poi all’improvviso qualcosa va storto. La cabina torna improssivamente indietro. L’impianto frenante di emergenza, che sarebbe dovuto entrare in funzione, non si attiva. La cabina poi colpisce un pilone e cade giù, nel vuoto. Un volo di quasi 20 metri terribile che termina nei pressi di un’area boscosa.

La tragedia a 5 metri dall’arrivo

Il dramma si è consumato quando la cabinovia era a 5 metri dall’arrivo. Secondo quanto riferisce anche l’Adnkronos, uno dei cavi si sarebbe spezzato facendo tornare indietro il mezzo di risalita. Oltre ai video gli inquirenti hanno sequestrato tantissimi documenti: si sta cercando di capire se fosse successo qualcosa anche in precedenza.

Per il momento, dobbiamo precisare, non ci sono persone finite nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato che la Procura potrebbe contestare sono omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e attentato alla sicurezza dei trasporti. Inoltre, 9 delle persone decedute sarebbero state sbalzate dalla cabina facendo un volo di 20 metri fino al suolo.

E intanto il piccolo Eitan lotta per la vita all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Per i medici il bambino dovrebbe farcela, e tra l’altro pare non abbia riportato seri danni a livello cerebrale. Nella giornata di oggi il personale sanitario proverà a svegliarlo. Nel crollo della cabina Eitan ha perso i genitori, i nonni e una sorellina.