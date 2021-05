Amavano la vita all’aria aperta, le escursioni, il tempo libero. Ma per Alessandro Merlo (29 anni) e Silvia Malnati (27), due fidanzati di Varese, non vi è stato nulla da fare. Anche loro, nella giornata di ieri, intorno alle ore 13.00 hanno preso la funivia che collega il lago di Stresa al monte Mottarone, in provincia di Verbania. All’improvviso la cabina è caduta giù, questo per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento da parte della Procura. Drammatico il bilancio dell’incidente: 14 morti su un totale di 15 passeggeri. Resta gravissimo un bambino ricoverato all’ospedale di Torino.

Alessandro e Silvia volevano sposarsi. Nella giornata di ieri avevano deciso di concedersi un momento di svago e relax. Lei era impiegata nel negozio di cosmetica “Kiko” di Milano. Appassionati di escursioni e di montagna, quella di ieri per la coppia rappresentava forse la prima uscita dopo mesi di restrizioni anti pandemia. Ma un destino crudele gli aspettava sulla funivia. All’improvviso vi è stato il vuoto, quel cielo azzurro che si avvicinava sempre di più è stato improvvisamente perso di vista, poi all’improvviso lo schianto al suolo, in un’area boscosa. In quel momento la vita di 14 persone si è spezzata per sempre, e anche quella di Silvia e Alessandro.

Il dolore del sindaco di Varese

“Non ci sono parole, è una domenica tragica e c’è solo un profondo dolore per tutte le vittime” – queste sono le parole di Davide Galimberti, sindaco di Varese. Il Mottarone è una montagna che si erge tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta ed è meta di numerosi escursionisti e anche di biker della zona, che solitamente prendono la funivia per raggiungere gli impervi sentieri da percorrere con le loro mountain bike.

Le operazioni di soccorso sono state anche complicate proprio per via del luogo in cui è caduta la cabina, che si trova in un’area boscosa. La Procura inoltre dovrà stabilire se il cavo si sia sganciato o si sia rotto. “Non è un accertamento che può essere fatto nell’immediatezza, sarà necessario fare verifiche di carattere tecnico” – così ha detto la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta sul Mottarone. Una giornata tragica che ha sconvolto la cittadina di Stresa e l’Italia intera. Molti telegiornali nazionali hanno fatto diverse edizioni straordinarie per informare costantemente del dramma avvenuto in provincia di Verbania.