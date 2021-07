Nonostante le lotte che le donne conducono per una migliore disparità di genere, capita che siano ancora soggetto e oggetto di discriminazioni. A volte, queste discriminazioni capitano fin dalla tenera età e in un ambito, come quello religioso che dovrebbe accogliere. A Ventimiglia, una bambina deve rinunciare al suo desiderio di essere chierichetta, proprio perché il parroco non la accetta in quanto vuole solo maschi. Una scelta che fa discutere, come racconta anche la madre della piccola.

La protagonista di questa discriminazione è una bambina di 13 anni di Lecco, ma con la famiglia tende a trascorrere le vacanza estive nella riviera ligure, in particolar modo a Ventimiglia, la terra di origine dei famigliari. Proprio qui, la 13enne ha espresso il desiderio di fare la chierichetta, quindi aiutare il parroco nello svolgimento della funzione religiosa, ma non è stata accettata dal momento che accetta soltanto maschietti.

In base a quanto racconta la madre della 13enne, il parroco non l’ha accettata in quanto a suo dire la funzione di chierichetto si addice meglio a un bambino di sesso maschile. Ovviamente la bambina è molto delusa e amareggiata considerando che già altre volte ha aiutato il parroco nelle funzioni religiose.

La madre spiega in questo modo quanto le ha riferito il parroco riguardo la scelta di non accettare la figlia di 13 anni: “Ho parlato col parroco, che tra l’altro ha pure battezzato mia figlia e la conosce bene, visto che in passato ha già ricoperto il ruolo di chierichetta con lui. Mi ha spiegato che il ruolo si addice più a un maschio, visto che chierichetto deriva da chierico”. Ovviamente la madre rispetta la decisione, ma non la condivide.

Una decisione che è scoppiata, non solo sui giornali, ma anche sul web con il parroco che ammette che il termine deriva dalla parola chierico, quindi sono i bambini a doverlo affiancare. Afferma che è un compito che spetta ai maschi, considerando che portano la talarina rossa, dal momento che “non si è mai visto una suora indossare questo paramento”. Il Vaticano, ovviamente, non concorda, dal momento che questa possibilità è aperta da tantissimo anche alle bambine.