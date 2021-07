Stava guardando un film a luci rosse nel salotto, quando all’improvviso un ragazzino è stato raggiunto dal padre che lo ha preso a bastonate con una scopa. L’incredibile e grave episodio si è verificato due notti fa a Mestre, in provincia di Venezia. L’uomo, non riuscendo a dormire, ha sentito dei rumori in sala, per cui si è alzato per vedere che cosa stesse succedendo. Improvvisamente si è trovato davanti ad una scena che, molto probabilmente, non si aspettava.

Il figlio, infatti, stava vedendo un film a dir poco spinto. Erano circa le 2:00 della notte, quando dall’appartamento si sono udite delle urla piuttosto forti. Il padre ha dapprima rimproverato il ragazzino, poi ha preso una scopa e lo ha colpito con una bastonata. Il giovane, intuendo il pericolo, ha messo le braccia davanti coprendosi il volto. Il colpo di scopa è stato talmente tanto forte che il ragazzo ha rimediato una grossa ferita, per questo è stato trasportato immediatamente in ospedale.

Avvisati i carabinieri

I sanitari hanno chiesto subito al ragazzo che cosa fosse successo, e il giovane ha spiegato tutto. I medici hanno avvertito dell’accaduto i carabinieri della locale stazione, che non hanno tardato ad arrivare a casa della famiglia. Dopo le formalità di rito il padre del ragazzo è stato denunciato per lesioni aggravate.

L’adulto ha cercato di spiegare ai militari che si è trattato di un incidente, e che mai un episodio del genere era accaduto prima. Gli ha dato insomma fastidio che il giovanissimo stesse guardando filmati per adulti. I militari però non hanno voluto sentire ragioni. Pare che già altre volte il padre abbia richiamato il ragazzo perchè non studiava e non avrebbe obbedito alle regole impartite dalla famiglia, perdendo tempo a vedere filmati a luci rosse.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri dettagli su questo assurdo episodio. Fortunatamente il giovane non ha riportato altre conseguenze fisiche e si rimetterà presto. Per lui la paura è stata davvero tanta. Per motivi di privacy le sue generalità e quelle del padre non sono state rese note.