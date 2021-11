Purtroppo, gli incidenti in auto sono sempre più frequenti e giovani vite vengono spezzate e spazzate via nell’arco di pochi minuti, proprio come è accaduto in un incidente tra due auto nel comune di Quarto d’Altino, in provincia di Mestre, dove un’intera famiglia e una ragazza hanno perso la vita. Cerchiamo di ricostruire la dinamica di quanto successo in modo da avere chiara la situazione.

Lo schianto è avvenuto sulla Triestina SS 14 intorno all’una di stanotte dove due auto si sono scontrate frontalmente in un incidente che ha causato la morte di 4 persone, ovvero tre donne e un uomo. Alla guida delle auto vi era una intera famiglia di Jesolo e una ragazza di Mestre sulla seconda: l’impatto è stato talmente violento che non hanno potuto fare nulla per salvarsi.

Oltre alle due auto, anche un’altra vettura con due persone a bordo, è sopraggiunta andando a sbattere contro le due macchine già coinvolte nell’incidente. Nell’impatto, i due giovani sono al momento sotto choc, in ospedale, con ferite guaribili in poco tempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e anche il 118.

Un incidente dall’impatto violento per cui non c’è stato assolutamente nulla da fare. Un impatto che è accaduto all’altezza di Portegrandi nel Comunque di Quarto d’Altino. Una strada molto densa dal punto di vista del traffico soprattutto di giovani che si organizzano per trascorrere la serata a Jesolo e divertirsi.

Non appena sono giunti i pompieri, le auto erano sul fossato e hanno cominciato a metterle in sicurezza, estrapolando le persone a bordo. Lo staff medico ha subito effettuato la rianimazione, ma ha dovuto dichiarare la morte delle quattro persone, due donne, un uomo e la morte dell’altra automobilista. La strada è stata chiusa e riaperta soltanto intorno alle 4 di stamane.