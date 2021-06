Lo hanno trovato riverso per terra, senza nessun segno di vita. Un turista di 22 anni, originario dell’Est Europa, ha perso la vita nelle scorse ore a Venezia. L’uomo si trovava presso l’hotel Bauer, quando all’improvviso sarebbe precipitato dal quinto piano dell’edificio. Un volo di diverse decine di metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L’allarme è scattato intorno alle ore 8:30 di questa mattina, quando alcune persone hanno visto il giovane a terra e privo di vita.

Non è chiaro quando sia avvenuto il dramma, se nella notte appena trascorsa oppure nelle prime ore del mattino di oggi. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. A quanto pare, e secondo quanto si apprende dalla stampa locale, nessuno si sarebbe accorto immediatamente dell’accaduto. La vicenda è tutta da ricostuire con precisione.

Volo di 15 metri

Il 22enne prima di schiantarsi al suolo avrebbe fatto un volo di 15 metri. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Scientifica, che ha raccolto elementi utili alle indagini. Secondo quanto riferisce Fanpage gli inquirenti hanno proceduto ad ascoltare gli amici del ragazzo, sconvolti da quanto accaduto.

Come già detto non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale, magari dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità della sua famiglia. Anche il personale della struttura ricettiva è rimasto sotto shock per quanto avvenuto.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sull’episodio avvenuto a Venezia. L’hotel Bauer è una delle strutture ricettive più note di tutta la città ed è situato in pieno centro, a poca distanza dalla centralissima Piazza San Marco. Una disgrazia che ha lasciato davvero tutti senza parole.