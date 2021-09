Erano giunti a Venezia per una vacanza, che però, all’improvviso si è trasformata in tragedia. Un assurdo dramma si è infatti verificato nella serata di ieri a Bibione, nota località turistica del Veneto che si trova nell’area della Città Metropolitana di Venezia. Erano circa le ore 21:00, quando una coppia di turisti giunti dall’Austria ha deciso di fare una passeggiata dopo aver cenato in un locale del posto. A pochi metri da piazzale Zenith, precisamente in via della Luna, i due hanno deciso di farsi un selfie.

All’improvviso l’uomo, un 46enne, ha cominciato a sentirsi male e a perdere i sensi. La moglie, che era con lui, ha cercato di soccorrerlo, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno continuano con le manovre di rianimazione, che purtroppo non hanno avuto esito positivo. Dopo essere caduto a terra il 46enne non si è più rialzato. Sotto shock la moglie e chi ha assistito alla scena.

Indagini in corso

Al momento si sta cercando di capire che cosa possa essere accaduto all’uomo. Secondo le informazioni che giungono dal Veneto pare che il 46enne sia deceduto a causa di un infarto improvviso. I due avevano passato tranquillamente tutta la giornata al mare, e poi, complice la bella serata, avevano deciso di mangiare qualcosa e fare una passeggiata.

La loro vacanza sulle rive dell’Adriatico e della Laguna sarebbe dovuta durare qualche giorno. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per tutelare i famigliari e la stessa moglie, ancora incredula dopo quello che è accaduto al marito. Nei prossimi giorni si terranno le esequie della vittima.

Non è il primo caso del genere che accade in Italia in questo periodo. Molte persone perdono la vita in circostanze improvvise ogni anno. Si tratta di vicende umane molto delicate, che quando accadono sconvolgono intere comunità. Su questo caso si potranno forse conoscere ulteriori particolari a breve.