Stava giocando a calcetto tranquillamente con gli amici, quando all’improvviso si è accasciato a terra ed è morto. Così ha perso la vita Christian Bottan, 17enne residente a Caposile, frazione di Musile di Piave. Il ragazzo, alcuni giorni fa, stava giocando insieme ai suoi amici nel campetto dell’oratorio di Passerella di Sopra, frazione di San Donà di Piave. All’improvviso si è sentito male. Gli amici lo hanno subito soccorso, chimando immediatamente il padre. L’uomo è giunto in pochissimo tempo dotato di un defibrillatore preso da una vicina farmacia.

Il papà del giovane ha anche esperienze nella Protezione Civile. Pochissimi minuti dopo è arrivata l’ambulanza del 118, che ha tentato di rianimare il giovanissimo per oltre un’ora. Purtroppo per Bottan non vi è stato nulla da fare, in quanto è stato dichiarato morto dagli stessi sanitari. Christian è morto sotto gli occhi dei suoi genitori e degli amici. Da pochi giorni aveva ricevuto anche il vaccino anti Covid, circostanza per cui adesso ci sono delle indagini in corso. Sembra che comunque il siero non sia il principale indiziato per il decesso del giovane, che soffriva già di una miocardite bilaterale.

Giornata particolarmente afosa

Gli inquirenti hanno dichiarato che il giovane possa essersi sentito male anche a causa del caldo. In questi giorni anche nel veneziano si sono raggiunte temperature davvero molto alte, e visto che il ragazzo stava giocando di primo pomeriggio, intorno alle ore 16:00, non si esclude che le elvate temperature abbiano contribuito al malore.

Sarà adesso l’autopsia a chiarire le cause del decesso del giovane 22enne. Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri di San Donà di Piave, che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso. Sotto shock anche il parroco, che non si aspettava che nel suo oratorio potesse accadere un dramma simile.

La società sportiva ASD Musile Mille si è stretta attorno ai famigliari del giovane deceduto, ora straziati dal dolore. Sono tantissimi i messaggi apparsi sui social network in ricordo del ragazzo. Grande lo sconcerto in tutta la cittadina di Caposile per quanto avvenuto. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli sulla vicenda.