Si è rischiata la tragedia intorno alla mezzanotte scorsa nel tratto autostradale compreso tra Villabona e Dolo, in provincia di Venezia. Un’auto, infatti, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha imboccato contromano il tratto autostradale compreso tra la A57 e la A4. La vettura ha percorso un tratto che va dalla barriera di Villabona all’area di servizio Arino Est situata appunto a Dolo. Già dopo le prime segnalazioni la Polizia Stradale ha attivato tutte le procedure di emergenza.

Una safety car si è diretta all’inseguimento della vettura, nel frattempo, grazie al modello di gestione dei veicoli contromano che è stato elaborato dalla Direzione di Esercizio di Concessioni Autostradali Venete, gli automobilisti che percorrevano l’autostrada in questione sono stati avvisati. La vettura è stata quindi fermata ad Arino Est, senza che l’accaduto abbia arrecato il minimo danno agli altri conducenti e anche allo stesso autista dell’automobile.

Contromano sulla corsia di sorpasso

Tra l’altro il veicolo procedeva contromano proprio sulla corsia di sorpasso, in direzione di Trieste. Il modello di gestione dei veicoli contromano è stato approvato anche dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del MIMS, il quale ha rivelato che il modello sia sicuro ed efficace sotto tutti i punti di vista.

Prova ne è la rimostranza odierna, che certifica di come possano svolgersi interventi di soccorso del genere in tutta sicurezza. Al momento non è dato sapere se l’autista del mezzo sia stato sanzionato o meno, nè per quale motivo abbia imboccato l’autostrada nel senso sbagliato di marcia. Saranno dettagli che chiariranno gli inquirenti.

Certo tra gli automobilisti vi è stata tanta paura. Non è purtroppo il primo episodio che si verifica nel nostro Paese: spesso alcune automobili imboccano contromano superstrade e autostrade, generando panico negli altri automobilisti e talvolta provocando anche incidenti che poi risultano fatali per le persone coinvolte.