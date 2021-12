Una tragedia assurda ha scosso il Veneto, dove nella notte tra l’8 e il 9 dicembre è venuta a mancare l’87enne Leda Giusto Grotta, nota commerciante di Mogliano Veneto (Treviso) stroncata dal Covid-19. La donna viveva in Laguna, dove si era trasferita e dove i genitori hanno una nota trattoria. Due settimane prima di morire Leda aveva contratto il coronavirus Sars-CoV-2 durante una pizzata tra amici. La giocata a carte la domenica era un appuntamento fisso insieme alle sue amiche.

E così hanno deciso di trascorrere una serata al ristorante e poi a casa dove hanno giocato. Due dei presenti avevano un leggero raffreddore, ma hanno deciso lo stesso di partecipare alla serata. Il virus si è insinuato tra i commensali, contagiando praticamente quasi tutti, anche il marito di Leda, 91 anni. Lui è ancora positivo, mentre un’amica dell’87enne è ricoverata in terapia intensiva. Leda era vaccinata con entrambe le dosi di vaccino: non aveva ancora fatto la terza per il solo fatto che non erano trascorsi sei mesi dall’ultima iniezione.

Prima a casa, poi in ospedale

Leda per due settimane è stata a casa e pare che stesse anche migliorando a vista d’occhio. D’un tratto le è salita la febbre e così, sapendo di essere positiva al Covid, si è recata in ospedale dove è stata ricoverata. La situazione nel giro di 24 ore è precipitata: Leda aveva in corso una polmonite da Covid-19.

“Quando è arrivata in ospedale le avevano dato ossigeno aveva saturazione bassa, e purtroppo c’era una polmonite in atto però non era grave e lei era presente, aveva parlato con i medici, aveva raccontato la sua storia clinica, stava bene aveva anche mangiato e invece nella serata è precipitato tutto, in poche ore” – così ha raccontato la figlia al quotidiano Il Gazzettino.

Leda era invalida e si trovava in carrozzina, ma non ha mai smesso di vivere. Aveva tanta voglia di vivere l’anziana 87enne ed era lucidissima. Per il papà di Leda adesso non è un momento facile, in quanto l’improvvisa perdita della mamma ha lasciato un vuoto incolmabile. L’amica di Leda ricoverata in terapia intensiva sta comunque migliorando. I funerali di Leda Grotta saranno celebrati il 15 dicembre prossimo.