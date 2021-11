Una triste vicenda arriva da Venezia, dove nelle scorse ore si è spento Andrea Cicogna, un giovane ragazzo di 28 anni. Il giovane è deceduto a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo. Il 28enne viveva nella zona San Polo assieme alla sua famiglia, che adesso è distrutta dal dolore, così come gli amici e i conoscenti. Andrea era un ragazzo che aveva tanti sogni nel cassetto, come la maggior parte dei suoi coetanei. Una persona brillante.

Si era prima diplomato al liceo Benedetti per poi iscriversi all’Università Caì Foscari di Venezia, dove si era laureato in Economia alla triennale. Proprio per questo adesso stava studiando per diventare commercialista. La malattia però lo ha strappato alla vita troppo presto. Andrea era molto legato alla sua città, Venezia appunto, di cui amava i posti e le tradizioni. Era anche grande appassionato di sport. I funerali si terranno domani 20 novembre presso la chiesa di San Giovanni e Paolo a Venezia.

Il dolore a Venezia

Nel capoluogo veneto è tanto il dolore per la prematura scomparsa di Andrea Cicogna. Tutti lo ricordano come un ragazzo gentile. Dopo la laurea triennale Andrea si era anche specializzato in Amministrazione. La notizia del suo decesso si è sparsa improvvisamente in tutta la città, destando sgomento tra gli abitanti.

Ogni anno sono molte le persone che perdono la vita a causa di questi mali spesso incurabili, non solo in Italia, ma nel resto del mondo. Nel 2021, secondo quanto rilevato dalle autorità sanitarie, in Italia sono diminuiti del 13% i decessi legati ai tumori. I malati oncologici rischiano inoltre di perdere di più la vita se contraggono l’infezione da Sars-CoV-2.

Nelle prossime ore forse potranno conoscersi ulteriori dettagli sul dramma avvenuto a Venezia. La notizia del decesso di Andrea Cicogna è stata riportata anche da diversi media nazionali, come Leggo.it e Il Gazzettino. Sul caso, per motivi di privacy, non sono stati comunque diffuse ulteriori informazioni.