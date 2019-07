Venezia, momenti di paura: una nave da crociera è sbandata verso la banchina nel bacino di San Marco

La ‘Costa Deliziosa’, nave della Costa Crociere, ieri si è trovata in gravi difficoltà nella laguna di Venezia a causa di una violenta burrasca di vento e grandine. Durante le manovre, il vento ha soffiato spingendola contro la riva: poco dopo il bacino San Marco, a Venezia, la nave è sbandata.

Dalle informazioni della capitaneria di porto si sa che la prua della nave avrebbe sfiorato uno yacht e altre imbarcazioni di servizio pubblico che stazionavano in Riva Sette Martiri ma, fortunatamente, l’incidente è stato evitato.

Grandi navi a Venezia

La nave ‘Costa Deliziosa‘, guidata dai rimorchiatori probabilmente per le condizioni meteo, stava uscendo dal porto, ma aveva qualche difficoltà a rimanere nella rotta. Giunta a fatica nell’area dei Giardini, è stata avviata dal pilota la sirena prolungata dell’emergenza e, intanto, i rimorchiatori di prua cercavano di raddrizzare la nave.

Burrasca, rimorchiatori e sirena, hanno contribuito a suscitare il panico tra i passeggeri che si trovavano nei vaporetti in Laguna, ma anche tra chi da riva cercava di capire che cosa stava succedendo. Qualcuno temeva si stesse ripetendo quanto accaduto il 2 giugno, quando nel canale della Giudecca c’è stata la collisione tra la ‘Msc Opera’ e un battello granturismo.

“La Procura di Venezia, come atto dovuto – scrive ANSA -, aprirà un fascicolo sullo sbandamento di una nave a Venezia a causa del maltempo”. L’Agenzia Nazionale Stampa Associata aggiunge che a rendere noto l’accaduto sono “fonti accreditate all’ANSA della Magistratura“. Al momento, il fascicolo non contiene nomi o intestazioni di reato. Per eseguire l’indagine verranno ascoltate le testimonianze e visionati i video che sono stati postati nel web, ma tutto il materiale “è vincolato dall’attesa dei rapporti ufficiali di tutti gli enti responsabili a diverso titolo della navigazione in laguna“, si legge sempre in ansa.it.

“Ho già disposto una immediata ispezione ministeriale per verificare quanto accaduto a Venezia“, testimonia su Facebook il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, spiegando anche che il terzo rimorchiatore, imposto dalle autorità, è stato determinante per evitare un incidente. L’ideale, su cui si lavora da 15 anni, è “togliere le grandi navi da San Marco” per tutelare la sicurezza, l’ambiente, il turismo e l’occupazione, ha affermato il ministro dei Trasporti.